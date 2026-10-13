Fredericksburg Fredericksburg EDA takes up City Soccer Club sponsorship in closed session; no public vote By PLN News Published October 13, 2026 at 9:20AM A view of Downtown Fredericksburg from above Hurkamp Park [Photo: Fredericksburg City] This one’s for the people who really care about local news. Locals Only members get deeper reporting, more context, and fewer shortcuts. Think that’s you? 👉 Join Locals Only Already a member? Sign in Author PLN News View all posts #Economic Development #freder #Locals Only #Locals Only Fredericksburg – Stafford