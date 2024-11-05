Events Around Prince William, Manassas In November

November is bound to be a festive month around Prince William County and Manassas with several events and activities scheduled. Take a look at some highlighted events.
Tuesday (Nov. 5)
- It’s Election Day! Go out and make your voice heard by voting. Check out our story from last week with the necessary voting information.
Saturday (Nov. 9)
- American Legion Post 10 Veterans Day Ceremony, 10 a.m. (Manassas City)
- Fall Harvest Tours of the Haislip-Hall House, 11 a.m. and 2 p.m. (Bristow)
- Zach’s Pack 5K Fun Run & Walk, 10 a.m. (Manassas City)
Nov. 13
- America Recycles Day at Chinn Park Library, 10 a.m. to 1 p.m. (Woodbridge)
Nov. 15
- America Recycles Day at Central Library, 10 a.m. to 1 p.m. (Manassas)
- Ice Skating at Harris Pavilion, Various times (Manassas City)
Nov. 16
- Family Morning Nature Hike, 9 a.m. (Nokesville)
- Free Paper Shredding for Residents, 9 a.m. to 1 p.m. (Woodbridge)
- Potomac People: Indigenous Tribes of Eastern Prince William, 9:30 to 10:30 a.m. (Woodbridge)
- Seals on Wheels at Chinn Park Library, 10 a.m. to 1 p.m. (Woodbridge)
Nov. 17
- NVA Thai Street Food & Culture Festival, 10 a.m. to 4 p.m. (Manassas City)
Nov. 18
- Manassas City Council Meeting, 5:30 p.m. (Manassas City)
- Community Safety Listens!, 6 to 7:30 p.m. (Manassas)
Nov. 19
- Board of County Supervisors Meeting, 2 p.m. (Woodbridge)
- Vinyasa Yoga with Live Acoustic Guitar, 5:30 to 6:25 p.m. (Dale City)
Nov. 21
- Manassas City Council Meeting, 5:30 p.m. (Manassas City)
Nov. 23
- Cook an Old Time Thanksgiving Meal Workshop, 11 a.m. to 3 p.m. (Manassas)
Nov. 24
- NVA Thai Street Food & Culture Festival, 10 a.m. to 4 p.m. (Manassas City)
Nov. 25
- Manassas City Council Meeting, 5:30 p.m. (Manassas City)
Nov. 26
- Board of County Supervisors Work Session, 2 p.m. (Woodbridge)
Nov. 28 (Thanksgiving)
- Chris Yung Memorial 5K Run & Walk, 8 a.m. to 2 p.m. (Manassas)
Nov. 29 (Black Friday)
- Black Fur-day, Noon to 4 p.m. (Manassas)
Nov. 30
- Old Town Manassas Christmas Market and Holiday Craft Show, 10 a.m. to 3 p.m.