Stafford announces early voting info; Polls open Friday, September 22

Stafford County Government: “Early voting in Stafford County begins on Friday, September 22, 2023. This year’s general election is on Tuesday, November 7, 2023. You may request a mail-in ballot from the General Registrar until October 27, 2023.”
“Early voting will be available at Conference Room ABC of the George L. Gordon, Jr., Government Center, 1300 Courthouse Road, Stafford, VA 22554. It is available Monday through Friday, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. from September 22, 2023, through November 3, 2023. It will also be available on two Saturdays – October 28, 2023, and November 4, 2023, from 9:00 a.m. – 5:00 p.m.”