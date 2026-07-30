Prince William County Fair Opens Friday With Nine Days of Rides, Music and Classic Fair Fun

The Prince William County Fair opens Friday, July 31, and runs through Saturday, August 8, at the fairgrounds on Dumfries Road in Manassas.
Gates open at 2 p.m. on opening day and most weekends, with weekday hours starting later on several nights. The nine-day event is one of Northern Virginia’s longest-running county fairs and a longtime summer tradition for local families.
Here’s what to know before you go:
- Hours
- Friday, July 31: 2–10 p.m.
- Saturday, Aug. 1: 2–10 p.m.
- Sunday, Aug. 2: 2–10 p.m.
- Monday, Aug. 3: 5–10 p.m.
- Tuesday, Aug. 4: 2–10 p.m.
- Wednesday, Aug. 5: 5–10 p.m.
- Thursday, Aug. 6: 5–10 p.m.
- Friday, Aug. 7: 2–10 p.m.
- Saturday, Aug. 8: 2–10 p.m.
- Ticket prices
- Adults: $26.50
- Children: $15.90
- Seniors (65+): $15.90
- General admission includes all grandstand events, midway shows, interactive animal exhibits, home arts demonstrations and parking.
- Carnival rides are sold separately on site.
- Value days
- Monday, Aug. 3: Seniors 55 and older get in free (with ID).
- Tuesday, Aug. 4: Half-off entry from 2–5 p.m.
- Wednesday, Aug. 5: All admission tickets are $15.
- Nightly entertainment (included with admission)
- July 31: Leroy Burks Band, 7 p.m. (country classics and rock)
- Aug. 1: Bull Run Cloggers at 6 and 6:30 p.m.; Scarlett & Bluegrass Band at 7 p.m.
- Aug. 2: Can-D Band, 7 p.m. (pop, rock, alternative)
- Aug. 3: Deuces Wild, 6 p.m. (country)
- Aug. 4: EnerGico Jazz, 3–5 p.m. and 7–9 p.m.
- Aug. 5: Melissa Fox, 6:30 p.m.
- Aug. 6: Hunks Divas, 6:30–8 p.m., followed by Disco Night
- Aug. 7: Pop Up (cover band), 7 p.m.
- Aug. 8: Traditional Elvis, 7 p.m.
The fair also features carnival rides, a petting zoo, farm animal exhibits, livestock displays, classic fair food, games and vendors. Additional grandstand attractions such as the demolition derby, rodeo, monster trucks and tractor pull are typically part of the lineup.
Organizers describe the fair as a classic American experience built around family, community and good old-fashioned fun. For many local residents, it remains a summer highlight that brings together multiple generations for rides, music, animals and fair food just a short drive from home.
The fairgrounds are located at 10624 Dumfries Road in Manassas. More information is available at the Prince William County Fairgrounds website.
Tickets can be purchased in advance online.
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