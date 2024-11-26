Interstate 95 and 395 Express Lanes Thanksgiving Reversal Schedule

The Interstate 95 and Interstate 395 Express Lanes will be operating under a modified reversal schedule for the Thanksgiving Holiday.
Reversal Schedule:
Thursday, November 21:
- Overnight Reversal: 1 a.m., Open northbound ~2:30 a.m.
- Daytime Reversal: 10 a.m. (early), Open southbound ~11:30 a.m.
Friday, November 22:
- Overnight Reversal: 1 a.m., Open northbound ~2:30 a.m.
- Daytime Reversal: 10 a.m. (early), Open southbound ~11:30 a.m.
Saturday, November 23:
- Overnight Reversal: No reversal, Open southbound
- Daytime Reversal: 2 p.m., Open northbound ~3:30 p.m.
Sunday, November 24:
- Overnight Reversal: No reversal, Open northbound
- Daytime Reversal: No reversal, Open northbound
Monday, November 25:
- Overnight Reversal: No reversal, Open northbound
- Daytime Reversal: 10 a.m. (early), Open Southbound ~11:30 a.m.
Tuesday, November 26:
- Overnight Reversal: 1 a.m., Open northbound ~2:30 a.m.
- Daytime Reversal: 10 a.m. (early), Open southbound ~11:30 a.m.
Wednesday, November 27:
- Overnight Reversal: 1 a.m., Open northbound ~2:30 a.m.
- Daytime Reversal: 10 a.m. (early), Open southbound ~11:30 a.m.
Thursday, November 28 (Thanksgiving):
- Overnight Reversal: No reversal, Open southbound
- Daytime Reversal: No reversal, Open southbound
Friday, November 29:
- Overnight Reversal: 1 a.m., Open northbound ~2:30 a.m.
- Daytime Reversal: 10 a.m. (early), Open southbound ~11:30 a.m.
Normal reversal schedule will resume Saturday, November 30.