News

Interstate 95 and 395 Express Lanes Thanksgiving Reversal Schedule

By Aya Karouane

[Photo courtesy of Transurban]
The Interstate 95 and Interstate 395 Express Lanes will be operating under a modified reversal schedule for the Thanksgiving Holiday.

Reversal Schedule:

Thursday, November 21:

  • Overnight Reversal: 1 a.m., Open northbound ~2:30 a.m.
  • Daytime Reversal: 10 a.m. (early), Open southbound ~11:30 a.m.

Friday, November 22:

  • Overnight Reversal: 1 a.m., Open northbound ~2:30 a.m.
  • Daytime Reversal: 10 a.m. (early), Open southbound ~11:30 a.m.

Saturday, November 23:

  • Overnight Reversal: No reversal, Open southbound
  • Daytime Reversal: 2 p.m., Open northbound ~3:30 p.m.

Sunday, November 24:

  • Overnight Reversal: No reversal, Open northbound
  • Daytime Reversal: No reversal, Open northbound

Monday, November 25:

  • Overnight Reversal: No reversal, Open northbound
  • Daytime Reversal: 10 a.m. (early), Open Southbound ~11:30 a.m.

Tuesday, November 26:

  • Overnight Reversal: 1 a.m., Open northbound ~2:30 a.m.
  • Daytime Reversal: 10 a.m. (early), Open southbound ~11:30 a.m.

Wednesday, November 27:

  • Overnight Reversal: 1 a.m., Open northbound ~2:30 a.m.
  • Daytime Reversal: 10 a.m. (early), Open southbound ~11:30 a.m.

Thursday, November 28 (Thanksgiving):

  • Overnight Reversal: No reversal, Open southbound
  • Daytime Reversal: No reversal, Open southbound

Friday, November 29:

  • Overnight Reversal: 1 a.m., Open northbound ~2:30 a.m.
  • Daytime Reversal: 10 a.m. (early), Open southbound ~11:30 a.m.

Normal reversal schedule will resume Saturday, November 30.

Author