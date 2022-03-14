Graduation dates and times announced for Prince William high schools

It won’t be long before high school seniors don the cap and gown and take a walk across a graduation stage.
Prince William County announced the dates and times for the 2022 commencement ceremonies for all county high schools.
- Battlefield Monday, June 6, 7 p.m. Jiffy Lube Live
- Brentsville Friday, June 10,7 p.m. Brentsville District High School
- Colgan Saturday, June 11, 9 a.m. Colgan High School
- Forest Park Friday, June 10, 2 p.m. EagleBank Arena
- Freedom Saturday, June 11, 7 p.m. EagleBank Arena
- Gar-Field Friday, June 10, 7 p.m. EagleBank Arena
- Governor’s School @ IP Friday, May 20, 10 a.m. GMU SciTech-Verizon Auditorium
- Hylton Saturday, June 11, 9:30 a.m. EagleBank Arena
- Independence Nontraditional Thursday, June 2, p.m. Hylton Performing Arts Center
- Osbourn Park, Saturday June 11, 2:30 p.m. EagleBank Arena
- PACE West Thursday, June 2, 12:30 p.m. PACE West
- Patriot Thursday, June 2, 7 p.m. Jiffy Lube Live
- Potomac Saturday, June 4,2:30 p.m. EagleBank Arena
- Unity Reed Tuesday, June 7, 6 p.m. Jiffy Lube Live
- Woodbridge Friday, June 10, 9:30 a.m. EagleBank Arena
According to the county school division, should inclement waeather force the postponement of a graduation ceremony, a make up will event will take place on Saturday, June 11, 2022.