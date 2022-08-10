News Spanberger ‘grateful’ for Wheeler’s endorsement; Insider trading opposition doesn’t extend to local leaders By Rick Horner Published August 10, 2022 at 9:00AM Rep. Abigail Spanberger visits Todos Supermarket in Woodbridge during a campaign stop on August 8, 2022. [Photo: Rick Horner] This one’s for the people who really care about local news. Locals Only members get deeper reporting, more context, and fewer shortcuts. Think that’s you? 👉 Join Locals Only Already a member? Sign in Author Rick Horner View all posts #Data Centers #Locals Only #News #Wheeler #Woodbridge