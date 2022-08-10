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Spanberger ‘grateful’ for Wheeler’s endorsement; Insider trading opposition doesn’t extend to local leaders

By Rick Horner
Rep. Abigail Spanberger visits Todos Supermarket in Woodbridge during a campaign stop on August 8, 2022. [Photo: Rick Horner]

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