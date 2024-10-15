Manassas Offers New Spanish-Speaking Resources for Residents

The City of Manassas is now offering new services to Spanish speakers in an effort to better reach residents.

The new services include an anonymous Spanish-only WhatsApp channel to stay updated on the city, Spanish email notifications and emergency alerts, Spanish messaging for events and YouTube videos that can be viewed in Spanish.

For many years, the Manassas City Council has discussed ways to reach the Spanish-speaking community in the city, the second-most spoken language in Manassas. In 2022, Council discussed providing translation services at public meetings to allow Spanish speakers to voice their thoughts and opinions.

Currently, the city provides an interpreter for Spanish-speaking residents who wish to address Council, X — formerly known as Twitter — messages are published in English and Spanish, translations of meetings are provided on Instagram and Facebook and residents can access a short audio summary of the approved minutes in Spanish after the meeting.

The press release in Spanish:

Con el fin de comunicarse mejor con los residentes de habla hispana, la Ciudad de Manassas ofrece medios de comunicación nuevos, produce los comunicados bilingües, brinda servicios de interpretación durante sus reuniones y se interactúa con los residentes durante eventos comunitarios.

Durante las sesiones del concejo municipal, una intérprete está presente para ayudar a los residentes quienes hablen español que deseen dirigirse a los concejales y concejalas en persona. Los mensajes X en vivo informan en español lo que sucede en las sesiones del concejo en tiempo real. Los mensajes que se publican en Facebook e Instagram durante las sesiones también incluyen las traducciones producidas por un ser humano. Después de la sesión, los residentes pueden acceder a un audioresumen en español de cinco minutos de las actas aprobadas de la reunión.

Los miembros del personal que hablan español asisten a reuniones y eventos tales como la Serie E3 para Padres [Parent E3 Series] de la Policía de la Ciudad de Manassas [Manassas City Police] y las reuniones comunitarias con el enfoque en los parques, el urbanismo y los proyectos de transporte.

Para mantenerse informados, los residentes de Manassas que hablan español pueden:

unirse anónimamente a un Canal de WhatsApp en español para obtener información sobre recursos, eventos y noticias de la Ciudad

registrarse para recibir notificaciones en español por correo electrónico

registrarse para recibir alertas en casos de emergencia

recibir mensajes en español sobre los eventos para familias (enviando la palabra clave “Mensajes” al 888-777 para registrarse)

ver vídeos en español en YouTube

El sitio web de la Ciudad de Manassas ofrece la información más completa sobre los servicios municipales y está disponible en 86 idiomas.