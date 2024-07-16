Elite Women’s Health Providers Join Mary Washington Healthcare

Mary Washington Healthcare has announced that providers from Elite Women’s Health will join its healthcare system.

Dr. Leedylyn Stadulis, Courtney Miller, Lauren Backy, Julie Flanagan, and Megan Pham will join Mary Washington Obstetrics and Gynecology (OBGYN) at a new Fredericksburg office located at 4710 Spotsylvania Parkway. Dr. Brittany Bowler will see patients at Mary Washington OBGYN at 1300 Hospital Drive.

Dr. Zeenat Patel will not join Mary Washington Medical Group and will establish her own practice, Elite Gynecology and Wellness, with Women’s Health Care Nurse Practioner Heather Pickett, focusing on gynecology and related health services. Elite Gynecology and Wellness will be located in Fredericksburg, VA, and will not offer obstetrical care.

The announcement follows the closing of several OBGYN practices in the Fredericksburg Area. Women’s Health and Surgery Center closed in March 2024 and Rappahannock Women’s Health closed in August 2023.