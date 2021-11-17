OmniRide releases Thanksgiving schedule

In observance of Thanksgiving, OmniRide buses will operate as follows:
• All OmniRide bus services – no service on Thursday, 11/25
• No OmniRide Express service on Friday, 11/26
• Metro Express, Local and East-West Express will operate regular service on Friday, 11/26
For off-route trips on Friday, November 26, contact Customer Service at 703-730-6664 by 4:30 p.m. on Wednesday, November 24.
The OmniRide Transit Center will be closed, Thursday, November 25 and Friday, November 26. Regular service will resume Monday, November 29.
For more information visit OmniRide.com.