Fairfax

I-95/395 E-ZPass Express Lanes Thanksgiving schedule

By Uriah Kiser

Transurban: “For the upcoming Thanksgiving holiday, the 95/395 Express Lanes reversal will follow a holiday schedule to accommodate anticipated busy travel days:”

Wednesday, Nov 22, 2023

  • 10:00 AM
  • Close Northbound
  • Open Southbound

Thursday, Nov 23, 2023 (Thanksgiving Day)

  • No reversal
  • Lanes remain Southbound on Thanksgiving Day

Friday, November 24, 2023

  • 12:00 AM (Midnight)
  • Close Southbound
  • Open Northbound

Friday, November 24, 2023

  • 11:00 AM
  • Close Northbound
  • Open Southbound

Saturday, November 25, 2023

  • 2:00 PM
  • Close Southbound
  • Open Northbound
  • Lanes remain Northbound until 11:00 AM on Monday, November 27, 2023

Monday, November 27, 2023

  • 11:00 AM
  • Close Northbound
  • Open Southbound

Author

  • I'm the Founder and Publisher of Potomac Local News. Raised in Woodbridge, I'm now raising my family in Northern Virginia and care deeply about our community. If you're not getting our FREE email newsletter, you are missing out. Subscribe Now!

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