I-95/395 E-ZPass Express Lanes Thanksgiving schedule

Transurban: “For the upcoming Thanksgiving holiday, the 95/395 Express Lanes reversal will follow a holiday schedule to accommodate anticipated busy travel days:”
Wednesday, Nov 22, 2023
- 10:00 AM
- Close Northbound
- Open Southbound
Thursday, Nov 23, 2023 (Thanksgiving Day)
- No reversal
- Lanes remain Southbound on Thanksgiving Day
Friday, November 24, 2023
- 12:00 AM (Midnight)
- Close Southbound
- Open Northbound
Friday, November 24, 2023
- 11:00 AM
- Close Northbound
- Open Southbound
Saturday, November 25, 2023
- 2:00 PM
- Close Southbound
- Open Northbound
- Lanes remain Northbound until 11:00 AM on Monday, November 27, 2023
Monday, November 27, 2023
- 11:00 AM
- Close Northbound
- Open Southbound