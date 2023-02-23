MWHC holds 15th Annual Virginia Heart & Vascular Institute Symposium

Mary Washington Healthcare’s 15th Annual Virginia Heart & Vascular Institute Symposium occurred on Saturday, February 3, 2023, at the Fredericksburg Expo Center.
Over 200 primary care and internal medicine physicians, advanced practice providers, nurses, and other medical professionals from the greater Fredericksburg region gathered for an educational symposium learning about the latest research and treatments for cardiovascular disease.
Speakers included physicians and medical professionals from cardiology, cardiovascular surgery, radiology, neurology, pediatric cardiology, bariatric surgery, and vascular surgery. The event included an Exhibitor Hall offering additional advanced cardiac care educational opportunities with over 20 sponsors and exhibitors.
Attendees received continuing medical education credits by the accreditation requirements and policies of the Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME) through the joint provider ship of VCU Health Continuing Medical Education of Virginia Commonwealth University Health System and Mary Washington Healthcare Virginia Heart and Vascular Institute.
The ACCME accredits VCU Health Continuing Medical Education to provide continuing medical education for physicians.