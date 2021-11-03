Neighborhood Notes

Wake Up: Election results from Tuesday’s statewide, local races

By Uriah Kiser

Good morning,

Here’s where the results of Tuesday’s elections stood just after midnight.

Governor
Terry McAuliffe (D)
Glenn Youngkin (R) WINNER
Princess Blanding (I)

Lt. Governor
Hyla Ayala (D)
Winsome Sears (R) WINNER

Commonwealth Attorney
Mark Herring (D) Incumbent
Jason Miyares (R) WINNER

House of Delegates

District 2
Gina Ciracia (R)
Candi King (D) Incumbent WINNER

District 13
Danica Roem (D) Incumbent WINNER
Christopher Stone (R)

District 28
Joshua Cole (D) Incumbent
Tara Durant (R) WINNER

District 31

Ben Baldwin (R)
Elizabeth Guzman (D) Incumbent WINNER

District 40
Dan Helmer (D) Incumbent WINNER
Harold Pyon (R)

District 50
Michelle Maldonado (D) WINNER
Steve Pleickhardt (R)

District 51
Tim Cox (R)
Briana Sewell (D) WINNER

District 52
Maria Martin (R)
Luke Torian (D) Incumbent WINNER

District 87
Greg Moulthrop (R)
Suhas Subramanyam (D) Incumbent WINNER

District 88
Kevia Evans (D)
Tim Lewis (I)
Phillip Scott (R) WINNER

Stafford County

Board of Supervisors

Aquia District

Monica Gary (I) Aquia District WINNER (this has been corrected as we incorrectly reported a win for Milde)
Paul Milde (R) Aquia District  

Falmouth District

M.G. “Meg” Bohmke (R) Incumbent WINNER
Sandy Cole (D)

Garrisonville District
Barton Randall (I)
Pamela Yueng (D) WINNER

Hartwood District
Darrell English (R) WINNER
Keith Jones (D)

School Board

Aquia District

Maya Guy WINNER
David Fauth

Falmouth District
Sarah Chase Incumbent WINNER
Scott Hirons Write in

Garrisonville
Wanda Blackwell
Maureen Siegmund

Hartwood
Marc Broklawski
Alyssa Halstead WINNER

Manassas City

City Council
Lynn Forkell Green (R) WINNER
David Farahjollahi (D) withdrawn from race

Commissioner of the Revenue
Tim Demeria (D) WINNER
Stacia Jennings (R)

Treasurer
Patricia Richie Folks (D) WINNER
Anna Phillips (R)

Fredericksburg City

City Council

Ward 1
Jason Graham WINNER 

Ward 2
Jon A. Gerlach WINNER 
William A. Reese

Ward 3
Rene Alfonzo Rodriguez WINNER 
Tim Duffy

Ward 4
Charlie L “Chuck” Frye Jr. WINNER 
Amber B. Peebles

School Board

Ward 1
M.D. “Matt” Rowe WINNER 

Ward 2
Kathleen V. Pomeroy WINNER

Ward 3
Jesus A. Dominguez
Jennifer L. Boyd WINNER

Ward 4
Malvina Rollins Kay WINNER

Commonwealth Attorney
Libby Humphries WINNER 

Sheriff
Paul Higgs WINNER

Commissioner of the Revenue
Brenda Wood WINNER 

Haymarket Town

Town Council

Mary Ramirez WINNER
Edward Robinson, Jr.

Author

  • I'm the Founder and Publisher of Potomac Local News. Raised in Woodbridge, I'm now raising my family in Northern Virginia and care deeply about our community. If you're not getting our FREE email newsletter, you are missing out. Subscribe Now!

    View all posts