Wake Up: Election results from Tuesday’s statewide, local races

Good morning,
Here’s where the results of Tuesday’s elections stood just after midnight.
Governor
Terry McAuliffe (D)
Glenn Youngkin (R) WINNER
Princess Blanding (I)
Lt. Governor
Hyla Ayala (D)
Winsome Sears (R) WINNER
Commonwealth Attorney
Mark Herring (D) Incumbent
Jason Miyares (R) WINNER
House of Delegates
District 2
Gina Ciracia (R)
Candi King (D) Incumbent WINNER
District 13
Danica Roem (D) Incumbent WINNER
Christopher Stone (R)
District 28
Joshua Cole (D) Incumbent
Tara Durant (R) WINNER
District 31
Ben Baldwin (R)
Elizabeth Guzman (D) Incumbent WINNER
District 40
Dan Helmer (D) Incumbent WINNER
Harold Pyon (R)
District 50
Michelle Maldonado (D) WINNER
Steve Pleickhardt (R)
District 51
Tim Cox (R)
Briana Sewell (D) WINNER
District 52
Maria Martin (R)
Luke Torian (D) Incumbent WINNER
District 87
Greg Moulthrop (R)
Suhas Subramanyam (D) Incumbent WINNER
District 88
Kevia Evans (D)
Tim Lewis (I)
Phillip Scott (R) WINNER
Stafford County
Board of Supervisors
Aquia District
Monica Gary (I) Aquia District WINNER (this has been corrected as we incorrectly reported a win for Milde)
Paul Milde (R) Aquia District
Falmouth District
M.G. “Meg” Bohmke (R) Incumbent WINNER
Sandy Cole (D)
Garrisonville District
Barton Randall (I)
Pamela Yueng (D) WINNER
Hartwood District
Darrell English (R) WINNER
Keith Jones (D)
School Board
Aquia District
Maya Guy WINNER
David Fauth
Falmouth District
Sarah Chase Incumbent WINNER
Scott Hirons Write in
Garrisonville
Wanda Blackwell
Maureen Siegmund
Hartwood
Marc Broklawski
Alyssa Halstead WINNER
Manassas City
City Council
Lynn Forkell Green (R) WINNER
David Farahjollahi (D) withdrawn from race
Commissioner of the Revenue
Tim Demeria (D) WINNER
Stacia Jennings (R)
Treasurer
Patricia Richie Folks (D) WINNER
Anna Phillips (R)
Fredericksburg City
City Council
Ward 1
Jason Graham WINNER
Ward 2
Jon A. Gerlach WINNER
William A. Reese
Ward 3
Rene Alfonzo Rodriguez WINNER
Tim Duffy
Ward 4
Charlie L “Chuck” Frye Jr. WINNER
Amber B. Peebles
School Board
Ward 1
M.D. “Matt” Rowe WINNER
Ward 2
Kathleen V. Pomeroy WINNER
Ward 3
Jesus A. Dominguez
Jennifer L. Boyd WINNER
Ward 4
Malvina Rollins Kay WINNER
Commonwealth Attorney
Libby Humphries WINNER
Sheriff
Paul Higgs WINNER
Commissioner of the Revenue
Brenda Wood WINNER
Haymarket Town
Town Council
Mary Ramirez WINNER
Edward Robinson, Jr.