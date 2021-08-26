News Poll: Do you support coronavirus vaccination mandates? By Potomac Local News Published August 26, 2021 at 8:16AM Loading poll ... Coming Soon Do you support coronavirus vaccination mandates? {{ row.Answer_Title }} Do you support coronavirus vaccination mandates? {{ row.Answer_Title }} {{row.tsp_result_percent}} % {{row.Answer_Votes}} {{row.Answer_Votes}} ( {{row.tsp_result_percent}} % ) {{ tsp_result_no }} Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window) Author Potomac Local News View all posts #News