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Warm-up underway for region this week

By Uriah Kiser
Monday
Patchy fog before 8am. Otherwise, partly sunny, with a high near 75. Calm wind becoming southeast around 5 mph in the afternoon.
Monday Night
Partly cloudy, with a low around 53. Southeast wind 3 to 5 mph.
Tuesday
Mostly sunny, with a high near 79. Calm wind becoming south around 5 mph in the afternoon.
Tuesday Night
Mostly clear, with a low around 55. South wind 3 to 5 mph.
Wednesday
Sunny, with a high near 86.
Wednesday Night
Mostly clear, with a low around 60.
Thursday
Mostly sunny, with a high near 89.

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  • I'm the Founder and Publisher of Potomac Local News. Raised in Woodbridge, I'm now raising my family in Northern Virginia and care deeply about our community. If you're not getting our FREE email newsletter, you are missing out. Subscribe Now!

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