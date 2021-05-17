Warm-up underway for region this week

Monday
Patchy fog before 8am. Otherwise, partly sunny, with a high near 75. Calm wind becoming southeast around 5 mph in the afternoon.
Monday Night
Partly cloudy, with a low around 53. Southeast wind 3 to 5 mph.
Tuesday
Mostly sunny, with a high near 79. Calm wind becoming south around 5 mph in the afternoon.
Tuesday Night
Mostly clear, with a low around 55. South wind 3 to 5 mph.
Wednesday
Sunny, with a high near 86.
Wednesday Night
Mostly clear, with a low around 60.
Thursday
Mostly sunny, with a high near 89.