Carmen Portillo Martinez

Carmen Portillo Martínez nació en El Salvador. A través de sus propias pruebas y tribulaciones, superó muchos obstáculos en su vida que la llevaron a convertirse en una persona extraordinaria. Carmen fue bendecida no solo con pómulos y belleza asombrosos, sino también con determinación, ambición y amor. Ser una mujer de negocios exitosa en El Salvador la llevó no solo a poder mantener a su familia, sino que también la inspiró a querer brindarles a sus hijos una vida mejor con más oportunidades. Con la bendición de Dios, pudo viajar y migrar con su familia a los Estados Unidos y comenzar una nueva vida. Con perseverancia, pudo continuar usando su conjunto de habilidades orientadas a los negocios para prosperar en su nuevo hogar y regalar a su familia una vida mejor. No existe un individuo perfecto, pero una madre solidaria y fuerte como Carmen, pocos se acercan. Fue una luchadora en todo lo que hizo y vivió su vida en ese ejemplo. Conocida en su comunidad como niña Carmen, muchos se encariñaron con su forma de ser y como siempre se mantuvo fiel a sí misma. Un personaje e individuo verdaderamente único, Carmen, una hija, hermana y madre, nunca será olvidada. Gracias por intentar siempre hacer lo mejor que pudiste, gracias por todas las formas en que has bendecido nuestras vidas y gracias por ser nuestra madre, nuestra familia y nuestra amiga. Con amor, descansa siempre en paz, y que dios te guarde en su presencia hasta que nos volvamos a encontrar.

Carmen Portillo Martínez was born in El Salvador. Through her own trials and tribulations she overcame many obstacles in her life leading her to become an extraordinary individual. Carmen was blessed not only with amazing cheekbones and beauty, but also with determination, ambition, and love. Being a successful business woman in El Salvador led her to not only be able to provide for her family, but also inspired her to want to provide her children with a better life with more opportunities. With god blessing her, she was able to journey and migrate her family to the United States and begin a new life. With perseverance she was able to continue using her business oriented skill set to prosper in her new home and gift her family a better life. A perfect individual does not exist, but a caring and strong mother like Carmen, few come close. She was a fighter in everything she did and lived her life in that example. Known in her community as niña Carmen, many became fond of her way of being and how she always remained true to herself. A truly unique character and individual, Carmen, a daughter, sister, and mother, will never be forgotten. Thank you for always trying to do the best you could, thank you for every way you’ve blessed our lives, and thank you for being our mother, our family, and our friend. With love, always, rest in peace, and may god keep you in his presence until we meet again.