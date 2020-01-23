Marjorie Havens Gilmore, age 101 of Lake Ridge, VA formally of Arlington, VA passed away on January 23, 2020. She is survived by her children, Douglas Gilmore, Anne Decker (George), and Joan Gilmore; her grandchildren, Carla Swartzendruber (Derrick), and Scott Decker (Michelle); her great grandchildren, Gabby, Nolan, Vivian, Logan and Kendall. Services will be held at Mountcastle Turch Funeral Home, 13318 Occoquan Road, Woodbridge VA 22191 on Wednesday, January 29, 2020 at 11:00am.
Marjorie Havens Gilmore
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