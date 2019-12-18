Manassas Christmas parade 2019 winners

The city’s annual Christmas parade was held on Saturday, December 7. City spokeswoman Patty Prince sent us an email with a list of the winners:
MARCHING BAND
1. Manassas Park High School
2. Stonewall High School
3. Battlefield High School
DANCE COMPANY
1. K-Force Dance Company
2. Spotlight Dance Company
3. Virginia Dance Center
CHEERLEADING, ETC
1. Center for the Arts
2. Caporales San Simon Virginia USA
3. Manassas Park HS Cheerleaders
VEHICLE
1. Nova Jeepers
2. Mud Bunnys
3. Bull Run Street Rods
FLOAT-BUSINESS
1. Skate and Fun Zone
2. Appleton Campbell
3. Sonus Brass
FLOAT-OTHER
1. OHS/Skills USA/Burke and Herbert Bank
2. Boys and Girls Club/Stanley Martin Homes
3. All Saints School/E.E. Wine
BUSINESS
1. Mariachis Tequileria & Restaurant
2. Walkers Carpet Care & Janitorial
3. Okra’s Cajun Creole
NON-PROFIT
1. Mclean Bible Church
2. City of Manassas Public Works
3. Girl Scout Service Unit 90-3
EQUESTRIAN/ANIMAL
1. Lucky Dog Grooming
2. Salvandi Equestrian
3. Manassas Therapy Dogs
FIRE AND RESCUE
1. Old Dominion Historical Fire Society
CHAIRMAN AWARD
The Life Church Kids