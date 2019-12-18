Manassas Christmas parade 2019 winners

By Potomac Local News
The Manassas Park High School Marching Band took top honors in the 2019 Greater Manassas Christmas Parade. [Photo: Manassas City Government]

The city’s annual Christmas parade was held on Saturday, December 7. City spokeswoman Patty Prince sent us an email with a list of the winners:

MARCHING BAND
1. Manassas Park High School
2. Stonewall High School
3. Battlefield High School

DANCE COMPANY
1. K-Force Dance Company
2. Spotlight Dance Company
3. Virginia Dance Center

CHEERLEADING, ETC
1. Center for the Arts
2. Caporales San Simon Virginia USA
3. Manassas Park HS Cheerleaders

VEHICLE
1. Nova Jeepers
2. Mud Bunnys
3. Bull Run Street Rods

FLOAT-BUSINESS
1. Skate and Fun Zone
2. Appleton Campbell
3. Sonus Brass

FLOAT-OTHER
1. OHS/Skills USA/Burke and Herbert Bank
2. Boys and Girls Club/Stanley Martin Homes
3. All Saints School/E.E. Wine

BUSINESS
1. Mariachis Tequileria & Restaurant
2. Walkers Carpet Care & Janitorial
3. Okra’s Cajun Creole

NON-PROFIT
1. Mclean Bible Church
2. City of Manassas Public Works
3. Girl Scout Service Unit 90-3

EQUESTRIAN/ANIMAL
1. Lucky Dog Grooming
2. Salvandi Equestrian
3. Manassas Therapy Dogs

FIRE AND RESCUE
1. Old Dominion Historical Fire Society

CHAIRMAN AWARD
The Life Church Kids

