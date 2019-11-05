Democrats keep seats in General Assembly

What started in 2017 continued in 2019, as Democrats held their seats in the General Assembly.
House of Delegates
2 District (Stafford, Woodbridge)
- Jennifer Carroll Foy (D) Incumbent — Winner
- Heather Mitchell (R)
- Race results
13 District (Gainesville, Manassas Park)
- Danica Roem (D) Incumbent — Winner
- Kelly McGinn (R)
- Race results
28 District (Fredericksburg, Stafford)
- Joshua Cole (D) — Winner
- Paul Milde (R)
- Race results
31 District (Dale City, Fauquier County)
- Elizabeth R. Guzman (D) Incumbent — Winner
- Darrell H. “D.J.” Jordan, Jr. (R)
- Race results
40 District (Fairfax, Prince William)
- Dan Helmer (D) — Winner
- Tim Hugo (R) — Incumbent
- Race results
50 District (Bristow, Manassas)
- Lee Carter (D) Incumbent — Winner
- Ian Lovejoy (R)
- Race results
51 District (Woodbridge, Nokesville)
- Hyla Ayala (D) Incumbent — Winner
- Rich Anderson (R)
- Race Results
52 District (Dumfries, Woodbridge)
- Maria Martin (R)
- Luke Torian (D) Incumbent — Winner
- Race results
87 District (Prince William County, western part)
- William M. “Bill” Drennan, Jr.
- Suhas Subramanyam
- Race results
88 District (Stafford)
- Mark L. Cole — Winner (R) — Incumbent — Winner
- Jessica H. “Jess” Foster (D)
- Race results
State Senate
28 District (Prince William, Stafford)
- Richard H. Stuart (R) Incumbent — Winner
- Qasim Rashid (D)
- Race results
27 District (Stafford, western part)
- Jill H. Vogel (R) Incumbent — Winner
- Ronnie J. Ross III (D)
- Race results
29 District (Prince William County)
- Jeremy S. McPike (D) Incumbent — Winner
36 District (Fairfax, Woodbridge, Stafford)
Scott A. Surovell (D) Incumbent — Winner