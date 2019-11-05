News

Democrats keep seats in General Assembly

By Uriah Kiser

What started in 2017 continued in 2019, as Democrats held their seats in the General Assembly.

House of Delegates 

2 District (Stafford, Woodbridge)

  • Jennifer Carroll Foy (D) Incumbent — Winner
  • Heather Mitchell (R)
  • Race results

13 District (Gainesville, Manassas Park)

  • Danica Roem (D) Incumbent — Winner
  • Kelly McGinn (R)
  • Race results

28 District (Fredericksburg, Stafford)

31 District (Dale City, Fauquier County)

  • Elizabeth R. Guzman (D) Incumbent — Winner
  • Darrell H. “D.J.” Jordan, Jr. (R)
  • Race results 

40 District (Fairfax, Prince William)

  • Dan Helmer (D) — Winner
  • Tim Hugo (R) — Incumbent
  • Race results

50 District (Bristow, Manassas)

  • Lee Carter (D) Incumbent — Winner
  • Ian Lovejoy (R)
  • Race results

51 District (Woodbridge, Nokesville)

  • Hyla Ayala (D) Incumbent — Winner
  • Rich Anderson (R)
  • Race Results 

52 District (Dumfries, Woodbridge)

  • Maria Martin (R)
  • Luke Torian (D) Incumbent — Winner
  • Race results

87 District (Prince William County, western part)

  • William M. “Bill” Drennan, Jr.
  • Suhas Subramanyam
  • Race results

88 District (Stafford)

  • Mark L. Cole — Winner (R) — Incumbent — Winner
  • Jessica H. “Jess” Foster (D)
  • Race results

State Senate

28 District (Prince William, Stafford)

  • Richard H. Stuart (R) Incumbent — Winner
  • Qasim Rashid (D)
  • Race results

27 District (Stafford, western part)

  • Jill H. Vogel (R) Incumbent — Winner
  • Ronnie J. Ross III (D)
  • Race results

29 District (Prince William County)

  • Jeremy S. McPike (D) Incumbent — Winner

36 District (Fairfax, Woodbridge, Stafford)

Scott A. Surovell (D) Incumbent — Winner

Author

  • I'm the Founder and Publisher of Potomac Local News. Raised in Woodbridge, I'm now raising my family in Northern Virginia and care deeply about our community. If you're not getting our FREE email newsletter, you are missing out. Subscribe Now!

    View all posts