Mr. Miguel Tomas Santos

Miguel Tomas Santos passed away at the age of 47 after a hard fought battle with cancer. He passed away peacefully on Sunday, August 11th, 2019 at his home in Woodbridge surrounded by family. He was born on October 4th, 1971 in El Salvador to Rubenia de Jesus Santos and Trinidad Santos Garcia. At age 17 he came to the United States to create a better life for himself and his family. He had 3 beautiful children with Mirian Reyes Santos, his dedicated wife of 30 years: Elsy, Christian, and Gabriela. Miguel was a family man who dedicated his life to his family and church. Every memory with him brings a smile to the face of those who had the privilege of sharing them with him. He was known as a man with a kind soul and a smile for everyone. He stayed true to his character to the very end, making jokes and bringing joy to those around him even in his final days. As a guide and never a judge, he made it into the hearts of all those around him. He leaves behind family and friends that will keep him in their hearts forever. Funeral services will be held on Saturday August 17th, 2019 at 9:45am at Holy Family Church, 14160 Ferndale Rd, Woodbridge, VA 22193. Burial will follow at 2:00pm Fairfax Memorial Park, 9900 Braddock Rd, Fairfax, VA 22032.

Miguel Tomás Santos falleció a la edad de 47 años después de una dura batalla contra el cáncer. Falleció pacíficamente el domingo 11 de agosto de 2019 en su casa de Woodbridge rodeado de familia. Nació el 4 de octubre de 1971 en El Salvador, hijo de Rubenia de Jesús Santos y Trinidad Santos García. A los 17 años llegó a los Estados Unidos para crear una vida mejor para él y su familia. Tuvo 3 hermosos hijos con Mirian Reyes Santos, su dedicada esposa de 30 años: Elsy, Christian y Gabriela. Miguel era un hombre de familia que dedicó su vida a su familia y a su iglesia. Cada recuerdo con él trae una sonrisa a la cara de aquellos que tuvieron el privilegio de compartirlos con él. Era conocido como un hombre con un alma bondadosa y una sonrisa para todos. Se mantuvo fiel a su carácter hasta el final, haciendo bromas y trayendo alegría a los que le rodeaban incluso en sus últimos días. Como guía y nunca juez, llegó al corazón de todos los que lo rodean. Deja atrás a familiares y amigos que lo mantendrán en sus corazones para siempre. Los servicios funerarios se llevarán a cabo el sábado 17 de agosto de 2019 a las 9:45am en Holy Family Church, 14160 Ferndale Rd, Woodbridge, VA 22193. El entierro seguirá a las 2:00pm Fairfax Memorial Park, 9900 Braddock Rd, Fairfax, VA 22032.