Brenda Lee Mac Murray

Brenda L. Mac Murray, age 67, of Rixeyville, Virginia passed away peacefully on August 7, 2019 surrounded by family.
Preceded in death by her parents, Leo and Doris Earhart. Survived by her husband Pater H. Mac Murray; Daughter Lora Horton and husband James; Son Jason Bowers and wife Serena. Siblings Linda Rodgers and husband Jim, Jon Earhart and wife Phyllis, Donna Bush and husband Skip. Grandchildren Jessie Jenkins (Ashton), Haley Huffman (Matt), and Hunter Bowers. Great-grandchildren Alexia Jenkins, Camden Jenkins, Riley Spicer and Mason Jenkins.
Brenda cherished her family and enjoyed spending time with them. Her bright blue eyes sparkled, and her smile lit up the room. Affectionately known as “Brenda”, “BB”, “Mom” and “Nana”, was loved beyond measure and will be greatly missed forever.