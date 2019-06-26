Wednesday
Sunny, with a high near 90. Northwest wind 3 to 5 mph.
Wednesday Night
Mostly clear, with a low around 70. Light and variable wind.
Thursday
Sunny, with a high near 94. Calm wind becoming northwest around 5 mph in the afternoon.
Thursday Night
Mostly clear, with a low around 70. Light and variable wind.
Friday
Mostly sunny, with a high near 96.
Friday Night
Partly cloudy, with a low around 71.
Saturday
Mostly sunny, with a high near 93.
Saturday Night
Partly cloudy, with a low around 72.
Sunday
A chance of showers. Mostly sunny, with a high near 92. Chance of precipitation is 40%.
Sunday Night
Partly cloudy, with a low around 68.
Monday
Sunny, with a high near 87.
Monday Night
Mostly clear, with a low around 67.
Tuesday
Sunny, with a high near 91.
This forecast is produced by the National Weather Service.